Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, sağlık kontrolünden geçen Rosier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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