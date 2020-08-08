Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Euro istedi

Bir süredir 19 yaşındaki oyuncuyu takibe alan Alman ekibi, yeni sezon öncesi siyah beyazlılara teklifini sundu. Rıdvan karşılığında Hırvat sol bek Borna Sosa’yı takasta kullanmak isteyen Stuttgart, siyah beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.

BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO İSTEDİ

NTVSpor'un haberine göre; Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Euro talep eden Beşiktaş Kulübü, Alman ekibinin yanıtını bekliyor. Stuttgart’ın bonservis bedelini kabul etmesi halinde Rıdvan kariyerine Bundesliga’da devam edecek.

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve son 2 sezondur A takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki sol bek, geçen sezon 7 maçta görev alırken, 1 de asist yaptı.