Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Steven Caulker için resmi teklif yaptı! Fenerbahçe derken...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için resmen harekete geçti.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.
beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.
Steven Caulker ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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