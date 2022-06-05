Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Sörloth ile anlaştı, sırada Leipzig var! Wout Weghorst'a teklif yapıldı...

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Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile yollarını ayıran, Larin ile mukavele uzatma konusunda sorun yaşayan Beşiktaş , 2022-2023 sezonu öncesinde 2 forvet transferini gündemine almıştı.

Siyah-Beyazlılar'ın ilk tercihi ise 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig 'de 34 maçta 24 gol, toplamda da 49 karşılaşmada 33 gol atan Norveçli Aleksandr Sörloth olmuştu. 7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig Kulübü'nden 11 milyon Euro cevabını alınca transferi askıya almıştı. Ancak Sörloth'un sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından Kartal Norveçli golcü için yeniden düğmeye basmıştı.

Kartal 8 verdi, 10 istediler

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Kazancı'ya "Artık kiralık gitmek istemiyorum. Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" diyen Norveçli golcünün istediği yıllık ücret konusunda indirime gittiği bildirildi. Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 26 yaşındaki forveti Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ikna ettiği bildirildi. Oyuncuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, şimdi gözünü Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Leipzig'e çevirdi. Pazarlıklarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan, ardından

11 milyon Euro'ya inen ve son olarak da bonservis rakamını 10 milyon Euro'ya çeken Alman ekibi ile Beşiktaş'ın önerisi arasında 2 milyon Euro fark kaldı. Siyah-Beyazlılar karşılıklı jestlerle orta noktada buluşup Sörloth transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bir an önce bu transfere nokta koyup, alternatif forvet, orta saha ve stoper takviyeleri konusunda da hamlelerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.

Ekonomik şartlar zorlanıyor!

Sörloth için limitlerini zorlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Norveçli golcünün transferi için yöneticilerin de maddi destek vermesini istemiş, 3 isim dışında olumlu yanıt almıştı.

YENİ HEDEF WEGHORST

Transfer için dört koldan uğraş veren siyah-beyazlılarda gündeme son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst geldi.

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Burnley'e devre arası 14 milyon Euro'ya transfer olan Hollandalı golcü, takımı küme düşünce ayrılmak istedi. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi de oyuncu için birden fazla seçeneği masaya koydu.

29 yaşındaki ve 1,97 boyundaki futbolcu için kulübüne, kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama ve %50 sonraki satıştan pay ile bonservisli alma teklifleri iletildi. Wout Weghorst'un Avrupa'dan ve İngiltere'den de talipleri bulunuyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar çok ümitli olmasa da şanslarını zorluyor.

GRUJIC İÇİN LIVERPOOL'A TEKLİF

Orta sahaya defansif ağırlıklı futbolcu arayan Beşiktaş, Sırp futbolcu Marko Grujic’in peşine düştü... Siyah beyazlılar, bonservisi Liverpool’da olan ve bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu. Porto’da 36 maçta forma giyen Grujic’in başka talipleri de olduğu, Liverpool yönetiminin bütün teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği öğrenildi.

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Üç takıma kiralandı

Sırbistan Milli Takımı’nda da oynayan Grujic, 2016’da 20 yaşında ile 7 milyon Euro’ya Kızılyıldız’dan Liverpool’a satılmıştı. İngiliz kulübünde 16 maçta forma şansı bulan Sırp futbolcu, sırasıyla Cardiff, Hertha Berlin ve Porto’ya kiralandı.