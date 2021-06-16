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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Salih Uçan'la büyük ölçüde anlaştı! İmza haftaya
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Spor Arena
Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Salih Uçan'la büyük ölçüde anlaştı! İmza haftaya

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Salih Uçan'la büyük ölçüde anlaştı! İmza haftaya

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı.

Spor Arena - Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.

Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Salih Uçanla büyük ölçüde anlaştı İmza haftaya

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