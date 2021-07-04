Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Salih Uçan'ı resmen duyurdu

Aytemiz Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren ve birçok kulübü reddederek siyah beyazlıları seçen 27 yaşındaki futbolcunun transferi kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Siyah-beyazlıların resmi hesabından Salih Uçan'ın "Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" sözlerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Salih'in daha önce yaptığı bir röportajdaki "Yaşım çok küçük. İlk böyle 'vaov' dediğim anı söyleyeyim. Bucaspor'da oynuyorum. İkinci yarının ilk maçı, takım Süper Lig'de ben yedeğim ve Beşiktaş'ın stadında oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma'yı öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov! dedim. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde konuşmasına atıfta bulunuldu.

KOCADAĞ: TAKIMA BÜYÜK KATKI YAPAR

Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine alındığı bildirildi. Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın’ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih’i tercih ettiği ifade edildi. Asbaşkan Emre Kocadağ, bir yıldır yakından takip ettikleri Salih Uçan’ın takıma büyük katkı yapacağına inandıklarını söyledi.

DEVRE ARASINDA GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Süper Lig’den 3 teklif daha alan Salih Uçan’ı ocak ayında Galatasaray da istemiş ancak Alanyaspor ile yaşanan bonservis ücreti anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4,6 milyon Euro olan Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER SALİH UÇAN, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

Siyah beyazlılar, Salih'in transferini bu video ile duyurdu: