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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 21:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'in ilk 4 haftalık bölümünde kötü bir performans sergileyen ve transfer konusunda eleştiriler alan siyah beyazlılar, orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. 

Rachid Ghezzal’ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

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