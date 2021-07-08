Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Rachid Ghezzal için bir hafta süre verdi!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş yönetimi, geçen sezon 17 gol, 8 asistle takımın Süper Lig şampiyonu olmasında büyük pay edinen Rachid Ghezzal’ı 1 yıl daha takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

Cezayirli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah beyazlılar, bu yöndeki tekliflerini Leicester City’ye sundu. Ancak İngiliz kulübü, 2018’de 14 milyon Euro’ya satın aldığı Ghezzal’ı kiralamayı düşünmediğini bildirip, "Biz, futbolcuyu satmak istiyoruz. Kiralama bizim için son seçenek" cevabını verdi.

MONTERO BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş ise 1 yıl kiralama formülünde direnirken Leicester tarafına 1 hafta düşünme süresi verdi.

Öte yandan Beşiktaş, Atletico Madrid’den satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero ile yolları ayırdı. Sergen Yalçın’ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal’da 17 resmi maça çıkabilmişti.