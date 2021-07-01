Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Rachid Ghezzal için Ada seferine çıktı

Beşiktaş’ın dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğlulları, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Cezayirli futbolcu için resmi teklifte bulunduklarını ifade etti.

Torunoğulları “Bu hafta İngiltere’ye giderek Leicester’la masaya oturacağız. Oyuncu da kalmak istiyor. Eğer kulübün menfaatlerine uygun bir teklif olursa Ghezzal’ı tekrar Beşiktaş’a kazandıracağız” dedi.