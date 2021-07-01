Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Rachid Ghezzal için Ada seferine çıktı
Beşiktaş, Ghezzal için İngiltere’ye giderek kulübü Leicester ile fikir alış verişinde bulunacak.
Beşiktaş’ın dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğlulları, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Cezayirli futbolcu için resmi teklifte bulunduklarını ifade etti.
Torunoğulları “Bu hafta İngiltere’ye giderek Leicester’la masaya oturacağız. Oyuncu da kalmak istiyor. Eğer kulübün menfaatlerine uygun bir teklif olursa Ghezzal’ı tekrar Beşiktaş’a kazandıracağız” dedi.