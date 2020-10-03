Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Nikola Kalinic'i getiriyor!

Beşiktaş'ın Portekiz Ligi ekibi Sporting’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, önceki gece İstanbul’a gelmişti. 24 yaşındaki sağ bek, dün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Tecrübeli futbolcu, testlerin ardından kulüp yetkilileriyle beraber önce Vodafone Park’a gitti, ardından Nevzat Demir Tesisleri’ni gezdi. Sonra yönetimle buluşup resmi imzaları atan Rosier, Beşiktaş’tan bir yıl için 800 bin Euro kazanacak.

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Nikola Kalinic’i de transfer döneminin bitimine saatler kala bitirmeyi hedefliyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESH ETMESİNİ BEKLİYOR

Forvet transferinde; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Oumar Niasse gibi isimlerle temas kuran ancak istediği sonucu alamayan Kara Kartal, son olarak Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki golcüyle maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüyle kalan 1 yıllık kontratını fesh etmesini bekliyor.

Menajeri aracılığıyla bu konudaki temaslarını sürdüren tecrübeli futbolcu, gelişmeleri ülkesi Hırvatistan’dan takip ediyor. Transfer döneminin bitimine artık saatler kala Atletico’yla bağlarını koparmayı hedefleyen Kalinic’in, bu işlemin resmen gerçekleşmesinin ardından özel uçakla Hırvatistan’dan İstanbul’a getirileceği belirtildi. (Fanatik)

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