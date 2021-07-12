Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!
Beşiktaş'ta son dakika Mehmet Topal gelişmesi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
35 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 64 resmi maça çıkmış ve 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.