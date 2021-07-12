Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.



Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

35 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 64 resmi maça çıkmış ve 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.