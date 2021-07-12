MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş Mehmet Topal transferini bitirdi!

Beşiktaş'ta son dakika Mehmet Topal gelişmesi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

35 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 64 resmi maça çıkmış ve 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi