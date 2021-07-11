Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi
Beşiktaş’ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı milli futbolcu Kenan Karaman resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a geldi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ve Devler Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Kenan Karaman'ı imza için İstanbul'a getirdi.
ANLAŞMA 3 YILLIK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.
MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
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