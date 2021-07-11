MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi
GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 11.07.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş’ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı milli futbolcu Kenan Karaman resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a geldi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ve Devler Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Kenan Karaman'ı imza için İstanbul'a getirdi.

ANLAŞMA 3 YILLIK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karamanı İstanbula getirdi

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi