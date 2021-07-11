Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Kenan Karaman'ı İstanbul'a getirdi

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ve Devler Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Kenan Karaman'ı imza için İstanbul'a getirdi.

ANLAŞMA 3 YILLIK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

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