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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı!

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Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı!

Beşiktaş'ın, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, ikinci transferini de tamamladı.

TRANSFERİ BİTİRDİ

Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kenan Karaman'ın da transferini bitirdi.

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3 YILLIK ANLAŞMA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı

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