Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, ikinci transferini de tamamladı.

TRANSFERİ BİTİRDİ

Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kenan Karaman'ın da transferini bitirdi.

3 YILLIK ANLAŞMA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.