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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Kalinic’e sponsor arıyor
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Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Kalinic’e sponsor arıyor

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Kalinic’e sponsor arıyor
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Hırvat golcüyü transfer edebilmek için tüm imkanlar seferber edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ısrarla takımda görmek istediği Nikola Kalinic için başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi harekete geçti. Siyah beyazlılarda Trabzonspor maçı sonrası hem asbaşkan Emre Kocadağ hem de yardımcı antrenör Murat Şahin, Hırvat golcü için çalışmaların sürdüğünü açıklarken yönetim transferi sonlandırmak için vites yükseltti. 32 yaşındaki Hırvat golcü için tüm imkanlar seferber edilirken kulübün ekonomik olarak bütçesine destek verecek önemli sponsorlar ile temasa geçildiği öğrenildi. 

‘SANGARE iÇiN ANLAŞTIK AMA...’

Öte yandan Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak Kartal’ın anlaşmayı bozduğunu söyledi. Öztürk “Takas önerdiler, kabul etmedik. 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu için anlaştık. Sonra rakamı 1 milyon Euro’ya çektiler. Böyle olunca kabul etmedik” dedi.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Kalinic’e sponsor arıyor

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