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Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jens Jönsson ile görüştü!

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jens Jönsson ile görüştü!
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın eski öğrencilerinden Jens Jönsson için temasa geçildi. Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı futbolcu ile transfer görüşmesi yaptı.

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Elneny'yle yolları ayıran, Fatih Öztürk'ü de Wellinton karşılığında Alanyaspor'a veren Beşiktaş'ta şimdiki hedef Jens Jönsson...

HaberGlobal'in geçtiği bilgiye göre, yönetici Erdal Torunoğulları Danimarkalı oyuncunun transferi için görüşmelerde bulundu.

Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. 27 yaşındaki Danimarkalı bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jens Jönsson ile görüştü

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