Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jens Jönsson ile görüştü!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Elneny'yle yolları ayıran, Fatih Öztürk'ü de Wellinton karşılığında Alanyaspor'a veren Beşiktaş'ta şimdiki hedef Jens Jönsson...

HaberGlobal'in geçtiği bilgiye göre, yönetici Erdal Torunoğulları Danimarkalı oyuncunun transferi için görüşmelerde bulundu.

Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. 27 yaşındaki Danimarkalı bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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