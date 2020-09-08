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Haber Giriş: 08.09.2020 - 00:20 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Valentin Rosier iddiası!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.

24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Valentin Rosier iddiası

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