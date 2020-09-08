Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Valentin Rosier iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.
24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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