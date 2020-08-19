Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Samuel Grandsir iddiası

Bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.







Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında...

Fransız basını Beşiktaş Yönetimi'nin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı. (Takvim)

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