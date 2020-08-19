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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Samuel Grandsir iddiası

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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Samuel Grandsir iddiası
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın Monaco’nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.



Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında...

Fransız basını Beşiktaş Yönetimi'nin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı. (Takvim) 

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş için Samuel Grandsir iddiası

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