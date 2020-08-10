Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Rick Karsdorp'u alıyor! İtalyanlar duyurdu...

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş, Roma'da kadro dışı kalan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Hollandalı sağ bek için Roma'ya kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi. 2022'ye kadar Roma ile sözleşmesi bulunan Karsdorp, geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçirmişti.