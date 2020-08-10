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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Rick Karsdorp'u alıyor! İtalyanlar duyurdu...

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Rick Karsdorp'u alıyor! İtalyanlar duyurdu...
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Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Rick Karsdorp ismi ağırlık kazandı.

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş, Roma'da kadro dışı kalan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Hollandalı sağ bek için Roma'ya kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi. 2022'ye kadar Roma ile sözleşmesi bulunan Karsdorp, geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçirmişti.

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