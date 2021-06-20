Son dakika transfer haberi! Beşiktaş Ghezzal'ın alternatifini buldu! Vatandaşı...

Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi.

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon Cagliari ve Crotone'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız Adam Ounas.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 1 YIL VAR

Napoli ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız, birçok kulübün tercihi konumunda. Cezayir'den DZ Foot, Beşiktaş kulübünün Ghezzal'ın bonservisini almaya başaramazsa boşluğunu vatandaşı Adam Ounas ile doldurmayı hedeflediğini yazdı.

Bu sezon Serie A'da sadece 16 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynayan Ounas, çok yönlü bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Haberde yıldız futbolcunun Sassuolo, Genoa, Torino ve şimdi de Türkiye'de oynayabileceği belirtildi.

24 yaşındaki Cezayirli yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 144 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandıran Adam Ounas, 16 da gol atarken; toplam 40 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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