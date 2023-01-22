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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi! Sloven yıldız sıcak bakıyor...

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçeden Miha Zajcı istedi Sloven yıldız sıcak bakıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Beşiktaş Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu için ezeli rakibinin kapısını çaldı. Oyunu çift yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusu arayan siyah beyazlı ekiple Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği, Sloven oyuncunun da Güneş’in takımına gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda iki yönlü bir orta saha oyuncusu arayan Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Hull City’li Ozan Tufan konusunda yol kat edemeyince rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, Güneş’in istediği isimler arasında olan Miha Zajc için ezeli rakibinin kapısını çaldı.

17 RESMi MAÇTA OYNADI

F.Bahçe bu sezon sekizi ilk 11 olmak üzere 17 resmi karşılaşmada şans bulabilen ancak düzenli olarak 11’de oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Sloven futbolcunun Beşiktaş’a sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zajc konusunda Beşiktaş’a ılımlı yaklaştığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin olumlu geçtiği gelen haberler arasında.

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SELAHATTİN BAKİ: MASADAYIZ, SORUN YOK

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kupadaki Çaykur Rizespor maçı sonrası sözleşme görüşmeleri yapılan oyuncularla ilgili şunları söylemişti:

Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok. Taraftarımız rahat olsun. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Yakında açıklamaları yaparız. İddia edilen bazı senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş... Hiç böyle bir şey yaşanmadı.

GEÇEN YAZ DA GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş, Miha Zajc ismini geride kalan yaz transfer döneminde de gündemine almış ancak Valerien Ismael'in listesi doğrultusunda hareket edilmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş

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