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Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Eduardo Salvio için teklif yaptı

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Beşiktaş, Arjantinli kanat oyuncusu Eduardo Salvio için Boca Juniors’a kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Haber Global'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.

30 yaşındaki yıldız oyuncu Lanus altyapısından yetişmiş ve daha sonra Atletico Madrid ile Benfica formalarını da giymişti. Salvio 2019 yılında Boca Juniors'a 7 milyon euro bedelle transfer oldu.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Eduardo Salvio için teklif yaptı

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