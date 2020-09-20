Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Eduardo Salvio için teklif yaptı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Haber Global'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.

30 yaşındaki yıldız oyuncu Lanus altyapısından yetişmiş ve daha sonra Atletico Madrid ile Benfica formalarını da giymişti. Salvio 2019 yılında Boca Juniors'a 7 milyon euro bedelle transfer oldu.

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