Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Adana Demirspor'u Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 mağlup eden ve 3 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Saiss'ten müjdeli haber

2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Romain Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Takımıyla birlikte yarıfinalde de boy gösteren tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu. Taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Siyah-Beyazlı formasına kavuşacağı öğrenildi.

Masuaku'da karar anı

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde, "25 maçta oynarsa 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyor. Ancak Kongolu sol bek oyuncusunun, gösterdiği performans ile takımdan gönderilmesi bekleniyordu. Fakat Gaziantep maçında bir asist yapan, önceki gün de Adana Demir mücadelesindezaferi getiren golü atan 29 yaşındaki oyuncunun kaderi, gelecek maçlarda gösterdiği performans ile belli olacak. Yıldız oyuncu, şu ana kadar 14 kez sahaya çıktı.

Haberin Devamı

Cengiz ve Çağlar için görüşmeler başlıyor

Yılbaşına zafer ile giren Beşiktaş, 2023'te taraftarını mutlu edebilmek ve şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma gelebilmek için bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir stoper ve bir de kanat oyuncusunu bünyesine katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın rotasında ise iki isim var...

2018'de 21 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. 6 aylığına kiralanma ihtimali olan milli futbolcu için de Beşiktaş devrede. Bir diğer tarafta ise Roma'dan, Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz Ünder... Özellikle Igor Tudor'un takımın başına gelmesinin ardından istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Fanatik'in haberine göre İki futbolcunun da sezon sonuna kadar kiralanması için girişimler başladı. Yeni yılla birlikte somut adımlar atılacak.