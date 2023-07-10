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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Lyanco'nun peşinde

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#Transfer#Beşiktaş#Lyanco
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Lyanconun peşinde
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Siyah beyazlı yönetim, Southampton’un 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacısına göz dikti. Şenol Güneş’in “Acilen sağ stoper almalıyız” sözü üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Southampton’a 4 milyon Euro teklif etti. İngiliz ekibinin 8 milyon Euro istemesi üzerine beklemeye çekilen siyah beyazlılar, önümüzdeki günlerde yeniden çalışmalara başlayacak.

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Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in “Acilen bir sağ stoper almalıyız” sözü üzerine harekete geçen yönetim, Southampton’da forma giyen Lyanco’nun peşine düştü. 26 yaşında ve 1.87 metre boyundaki oyuncu için İngiliz kulübü ile temasa geçen siyah beyazlılar, bonservis için 4 milyon Euro teklif ederken, İngiliz kulübü 8 milyon Euro talep etti. İstenen rakamı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi birkaç gün bekledikten sonra yeniden pazarlığa başlayıp fiyatı düşürmeye çalışacak.

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GEÇEN SEZON 30 MAÇ OYNADI

Sırbistan vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı futbolcu, Botafogo altyapısında yetiştikten sonra 2015’te Sao Paulo’ya geldi. Burada geçen 2 sezonun ardından Avrupa kariyerine başlayan Lyanco, 2017’de 7.75 milyon Euro’ya Torino’ya transfer oldu. Torino’nun 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Bologna’ya kiraladığı Lyanco, 2021 Ağustos’unda 7.5 milyon Euro’ya Southampton’a satıldı. Tecrübeli oyuncu geride bıraktığımız sezon 30 resmi maçta oynarken, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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19- Beşiktaş’ın gözdesi Lyanco, Sırbistan U19 takımında 4 kez görev yaptıktan sonra Brezilya U23 ve U20 takımlarında da 19 maça çıktı.

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#Transfer#Beşiktaş#Lyanco

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