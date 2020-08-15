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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için anlaşmaya vardı!
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 19:51,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için anlaşmaya vardı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için anlaşmaya vardı!
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Beşiktaş'ın Kayserispor forması giyen Bernard Mensah transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transferin gözde isimlerinden olan ve Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Bernard Mensah konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mensah'ın hafta içinde Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı açıklandı. Ganalı orta saha ile Galatasaray'ın da çok ciddi ilgisi bulunuyordu. Sarı kırmızılı yönetim, Kayserispor ile görüşme halindeydi.

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için anlaşmaya vardı

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