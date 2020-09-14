MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istiyor
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz için transfer teklifinde bulundu.

7
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Bayern Münih'e 500 bin euro'luk resmi teklif yaptı.

Bayern Münih'in Mert Yılmaz’ı satmaya karar verdiği ve gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Bayern Münihten Mert Yılmazı istiyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle