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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istiyor
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz için transfer teklifinde bulundu.
A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Bayern Münih'e 500 bin euro'luk resmi teklif yaptı.
Bayern Münih'in Mert Yılmaz’ı satmaya karar verdiği ve gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
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