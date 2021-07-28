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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a Ghezzal cevabı! Rosier ve Teixeira'da son durum...
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a Ghezzal cevabı! Rosier ve Teixeira'da son durum...

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a Ghezzal cevabı! Rosier ve Teixeira'da son durum...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından transferle ilgili konuşup Ghezzal, Rosier ve Teixeira hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama yaşı gereği son kontratında bonuslar dahil 3.8 milyon Euro olarak bir harcamanın altına girmek istemedik' şeklindeki sözlerine yanıt veren Çebi; Biz şimdi Ghezzal'ı alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Bu konuda en hassas olan benim. Burak Elmas'ın kendine göre bir açıklaması olmuş. Saygı duyuyorum." dedi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Ghezzal ve Morutan açıklaması
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal ve Morutan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Rosier ve Ghezzal ile görüşüyoruz. İkisinin de transferi yakın diyebilirim.

Alex Teixeira konusunda gitgeller yaşanıyor. Orada Rosier ve Ghezzal kadar mesafe almış değiliz. Futbolcular haklı olarak gezerek en iyi ücreti almaya çalışıyor. Biz de en azını vermeye çalışıyoruz. Menfaatler buluştuğunda imzalar atılabiliyor.

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