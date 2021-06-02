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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yeni kontrat önerecek
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yeni kontrat önerecek

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yeni kontrat önerecek

Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile yeniden masaya oturacak ve daha yüksek bir ücretle 1 yıllık yeni kontrat önerecek.

Spor Arena / İsmail ER - Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, bu sezon 36 lig maçında oynayan 38 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediklerini ve 1 yıllık anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Atiba Hutchinsona yeni kontrat önerecek

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