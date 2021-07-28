Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kocaelispor'a kiralık gönderdi
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'tan 22 yaşındaki stoper Alpay Çelebi'yi iki yıllığına kiraladı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Beşiktaş Jimnastik Kulübünden Alpay Çelebi'yi 2 yıl kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımızdan Alpay Çelebi, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Alpay Çelebi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.