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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kocaelispor'a kiralık gönderdi
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kocaelispor'a kiralık gönderdi

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kocaelispor'a kiralık gönderdi

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'tan 22 yaşındaki stoper Alpay Çelebi'yi iki yıllığına kiraladı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Beşiktaş Jimnastik Kulübünden Alpay Çelebi'yi 2 yıl kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Alpay Çelebi, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Alpay Çelebi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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