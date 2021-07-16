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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı! Haftaya İstanbul'a geliyor...
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Futbol
ALİ DANAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı! Haftaya İstanbul'a geliyor...

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı! Haftaya İstanbul'a geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman’dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.

Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için Türkiye’ye davet etti.

Shaktar Donetsk’te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna’da 6 yıl kaldıktan sonra oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu.

Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

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