Son Dakika Transfer Haberi: Benfica'dan Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes cevabı! Fiyat belli oldu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes…

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı. Hücumda etkili bir orta saha hedefleyen Pereira da Gedson'u istedi.

Yönetici Selahattin Baki de Benfica ile temas kurarak, Gedson için kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu.