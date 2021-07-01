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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Belhanda Adana Demirspor ile anlaştı! Sırada Belotelli var...

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Son dakika transfer haberi: Belhanda Adana Demirspor ile anlaştı! Sırada Belotelli var...

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor bonservisi elinde olan Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Mavi lacivertli ekip bir başka bonservis bedeli olmayan yıldız futbolcu Mario Balotelli’yi de kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçen sezon Galatasaray’ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Adana Demirspor’un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak’ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana’da forma giyecek. Süper Lig’de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

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BAŞKAN MURAT SANCAK'I TAKİP ETTİ

Galatasaray'la olaylı bir şekilde ayrılan ve henüz bir takımla sözleşme imzalamayan Younes Belhanda, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'dan takibe aldı.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Adana Demirspor ile anlaştı Sırada Belotelli var...



BALOTELLI DE GELİYOR

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmaların sürdürdüğü ve anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi. Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.

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