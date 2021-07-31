Son dakika transfer haberi: Becali resmen açıkladı! "Morutan Galatasaray'a yüzde 99..."

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı.

22 yaşındaki Rumen orta saha için çalışmalarını sürdüren ancak FCSB Başkanı Gigi Becali'nin yüksek bonservis istemesi nedeniyle sonuçlandıramayan sarı-kırmızılılar, Becali'nin inadını kırmayı başardı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Galatasaray ile Morutan'ın kulübü FCSB'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığını ifade etmesinin ardından Becali'den de resmi açıklama geldi.

Romanya Gazetesi Sport'a özel açıklamalarda bulunan Gigi Becali, Morutan transferinin yüzde 99 bittiğini söyledi.

Becali açıklamasında, "Morutan yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Rumen basını, Morutan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin ve Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiğini ifade etti.

TERİM'DEN MORUTAN SÖZLERİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Morutan ile ilgili şunları söylemişti:

"Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum"

BECALI TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın teklifini doğrulamıştı.

Becali, "Morutan büyük ihtimalle ayrılacak. Teklifin hangi takımdan geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray. Penaltı kaçırdı diye ondan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bu durum pazarlıkları da etkilemez çünkü uzun zamandır Morutan'ı takip ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"7-8 MİLYONA BİTECEK" İDDİASI

Galatasaray'ın Morutan için en başta 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, FCSB'nin ise 10 milyon eurodan az bir teklifi kabul etmeyeceği belirtilmişti.

Transferin 7-8 milyon euro civarı bir bedeli biteceği öne sürüldü.

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