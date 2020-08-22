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Haber Giriş: 22.08.2020 - 08:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Bastos için Fenerbahçe derken Başakşehir ve Beşiktaş...

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Son Dakika Transfer Haberi | Bastos için Fenerbahçe derken Başakşehir ve Beşiktaş...
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Fenerbahçe ile ismi geçen Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos için İtalyan basını devreye Başakşehir ve Beşiktaş'ın girdiğini belirtti.

Fenerbahçe ve Lazio'nun Vedat Muriqi transferi görüşmelerinde takasta kullanacağı iddia edilen Laziolu Bastos için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş ve Başakşehir Bastos konusunda Lazio'yla görüşme halinde.

BAŞAKŞEHİR BİR ADIM ÖNDE

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in Bastos konusunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önüne geçtiği duyuruldu.

4 sene önce Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon euroya Lazio'ya gelen 29 yaşındaki stoperin adı Vedat Muriç transferinin bir parçası olarak Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi | Bastos için Fenerbahçe derken Başakşehir ve Beşiktaş...

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