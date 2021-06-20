Son dakika transfer haberi... Başkan resmen açıkladı! Belhanda transferi suya düştü

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'la olan sözleşmesi Mart ayında feshedilen ve o tarihten bu yana herhangi bir kulüple anlaşmayan Younes Belhanda'nın eski takımı Montpellier'ye döneceği öne sürülmüştü.

Fransız ekibinin başkanı Laurent Nicollin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Belhanda ile yüzde 90 anlaştıklarını belirterek, "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Faslı yıldızın Montpellier'ye transferi suya düştü. Laurent Nicollin, ekonomik sorunlar nedeniyle Belhanda'yı kadrolarına katamayacaklarını söyledi.

"BELHANDA BİRAZ BEKLEMELİ"

Belhanda'ya hiçbir şeyi garanti edemediklerini söyleyen Nicollin, "Younes'le Salı günü tekrar görüştük. Şu anda maddi sebeplerden dolayı onunla sözleşme imzalayamıyoruz. Transfer bitseydi harika olurdu ancak şu an mümkün değil. Şu an takımdan ayrılan yok, televizyon gelirlerimiz azaldı, yeni sezonda statlarda seyirci olur mu bilmiyorum. Bu nedenle Younes'le hiçbir şey garanti edemiyorum. O yüzden biraz beklemeli" dedi.

"HAYATIMI HAPİSTE TÜKETEMEM"

Tecrübeli futbolcunun başka bir takıma transfer olabileceğine vurgu yapan Fransız yönetici, "Transfer gerçekleşmediği için ben de hayal kırıklığına uğradım. Büyük çabalar sonucu mali anlamda belli bir noktaya gelmiştik. Bunun için ona teşekkür ederim. Fırsat bulursa başka bir kulüple sözleşme imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste tüketmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 sezon Galatasaray forması giyen Belhanda, 22 gol atıp 26 da asist yapmıştı. Altyapısından yetiştiği Montpellier ile 2011/12 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti.

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