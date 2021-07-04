Son dakika transfer haberi... Balotelli Adana Demirspor'a geliyor! Başkan Murat Sancak açıkladı...

Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Adana ekibi, İtalyan golcü Mario Balotelli ile her konuda anlaşmaya vardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"BALOTELLI GELMEK İSTEDİ"

Tecrübeli golcünün transferinden vazgeçtiğini ancak sonrasında Balotelli'nin gelmek istediğini söylediğini ifade eden Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Menajeri yüzünden Mario Balotelli'den vazgeçmiştim. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek" dedi.

"O DELİYSE BİZ DE DELİYİZ, ADANALIYIZ"

Balotelli'nin maliyetinin yarısını sponsorların karşılayacağını belirten Adana Demirspor Başkanı, "Böyle futbolcular, zor futbolcular. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" ifadelerini kullandı.