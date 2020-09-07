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Son dakika transfer haberi | Başakşehirli Muhammed Emin Sarıkaya, Juventus ve Roma'ya önerildi
Başakşehir'in 18 yaşındaki sağ beki Muhammed Emin Sarıkaya'nın menajeri tarafından Serie A devleri Juventus ve Roma'ya önerildiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Başakşehir'in genç yıldızı Muhammed Emin Sarıkaya'nın transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Schira sosyal medya hesabından Muhammed'in menajeri Yiğit Oruç tarafından Serie A devleri Juventus ve Roma'ya önerildiğini yazdı.
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