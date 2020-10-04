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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'e yeni forvet Jean-Kevin Augustin
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'e yeni forvet Jean-Kevin Augustin

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Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'e yeni forvet Jean-Kevin Augustin
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Süper Lig'de ilk 4 maç gol atamayan Başakşehir'de yeni forvet için çalışmalara hız verildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ilk 4 haftada gol atamazken sadece 1 puan alarak hayal kırıklığı yarattı.

Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.

Leipzig'de düzenli forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun kiralanması gündemde.

Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehire yeni forvet Jean-Kevin Augustin

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