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Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'e yeni forvet Jean-Kevin Augustin
Süper Lig'de ilk 4 maç gol atamayan Başakşehir'de yeni forvet için çalışmalara hız verildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ilk 4 haftada gol atamazken sadece 1 puan alarak hayal kırıklığı yarattı.
Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.
Leipzig'de düzenli forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun kiralanması gündemde.
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