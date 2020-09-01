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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'den Bernardo hamlesi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehir'den Bernardo hamlesi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Premier Lig'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Sol bek pozisyonuna Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden ve Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor.

Inter'den Dalbert için girişimlerde bulunan Başakşehir, Brighton'ın 25 yaşındaki sol beki Bernardo için de kiralama teklifi yaptı.

Brezilyalı sol bek, iki sezon önce Leipzig'den 10 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Başakşehirden Bernardo hamlesi

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