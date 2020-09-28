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Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Ravil Tagir'i kadrosuna kattı

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Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Ravil Tagir'i kadrosuna kattı
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Medipol Başakşehir, Altınordu'dan Ravil Tagir'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'den yapıalan açıklamada, "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.

Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.

Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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