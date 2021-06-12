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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı!
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı!

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Son Dakika Transfer Haberi... Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı!

Başakşehir, 31 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz.

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