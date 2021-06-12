Son Dakika Transfer Haberi... Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı!

Başakşehir, Nacer Chadli'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz.