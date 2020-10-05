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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 19:45 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti

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Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü  kadrosuna kattı.

Sağ kanat ve orta sahada görev yapabilen 27 yaşındaki milli futbolcu sarı lacivertlilere Kayserispor'dan transfer olmuştu.

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