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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu transfer etti

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Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu transfer etti
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Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başakşehir sezon başında da sol bek bölgesi için Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmişti.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

25 yaşındaki Mbombo, 2019'da 3.3 milyon euro bedelle Rapid Wien'den Celtic'e transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi | Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbomboyu transfer etti

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