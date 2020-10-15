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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Barış Başdaş'tan Galatasaray itirafı! 'Çocukluktan beri...'
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Barış Başdaş'tan Galatasaray itirafı! 'Çocukluktan beri...'

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Son Dakika Transfer Haberi | Barış Başdaş'tan Galatasaray itirafı! 'Çocukluktan beri...'
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Karagümrük'ten Bundesliga 2 ekibi Hannover'e transfer olan Barış Başdaş, Almanya'da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bundesliga 2 ekibi Hannover'de forma giyen Barış Başdaş, kulübün internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı olduğunu ve idolünün de Hagi olduğunu kaydeden Barış, "Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor. Ama profesyonel bir oyuncuyum ve şu anda Hannover'deyim, kalbim Hannover için atıyor. Çocukluk kahramanlarım ailem diyebilirim. Futbolda ise, Gheorghe Hagi. Galatasaray'da oynadığı ve UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde yaptıkları nedeniyle o benim kahramanım." dedi.

Aachen altyapısında yetiştikten sonra Kasımpaşa için 2009'da Almanya'dan ayrılan 30 yaşındaki oyuncu, 12 yıl sonra tekrar Almanya'da oynamak biraz farklı hissettirdi. Futbol, Almanya'da çok disiplinli oynanıyor ve bence Bundesliga 2, dünyanın en iyi 2. ligi. Tekrar Almanya'da olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.(Sporx)

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