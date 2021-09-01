Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan Luuk de Jong hamlesi! Beşiktaş istemişti...

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Sevilla'nın Hollandalı golcü Luuk De Jong'u transfer döneminin son gününde kadrosuna kattı. Katalan devinden yapılan açıklamada De Jong''un 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. 31 yaşındaki de Jong'un maaşının tamamını karşılayacak olan Barcelona, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma opsiyonuna da sahip oldu.

Beşiktaş ilgilenmişti

Yaz transfer dönemi boyunca golcü arayışında olan Beşiktaş, Diego Costa'nın yanı sıra Luuk de Jong ile de ilgilenmişti. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

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