Son dakika transfer haberi: Barcelona Sergio Agüero'yu resmen açıkladı!

Sözleşmesinin sona ermesiyle 10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan Arjantinli golcü Sergio Agüero'nun yeni takımı resmen belli oldu.

İspanyol devi Barcelona, 32 yaşındaki golcü oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Agüero'nun serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlendi.

Manchester City ile 15 kupa kazanan ve kulüp tarihinin en golcü ismi olan Agüero, son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde takımının Chelsea'ye mağlup olmasını engelleyememişti.

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