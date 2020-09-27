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Haber Giriş: 27.09.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'te!

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Son dakika transfer haberi | Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'te!
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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiraladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Senegalli oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük,Stoke City'ye kiralama bedeli ödemeyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun ismi sezon öncesi Beşiktaş ile anılıyordu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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