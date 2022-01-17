Son dakika transfer haberi: Avrupa devlerinin peşinde olduğu Attila Szalai için dünyanın en zengin kulübü de devreye girdi

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Fenerbahçe'de transferin en gözde isimlerinden olan Attila Szalai için birçok takım sarı lacivertlilerin kapısını çalarken bu ekiplere bir yenisi daha eklendi.

İtalya'dan Milan, İngiltere'den Chelsea ve Liverpool ile anılan Szalai için Premier Lig'den iki takımın daha talip olduğu iddia edildi.

Sky Sports'a göre, West Ham ve Newcastle United, 23 yaşında savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Milan'ın da ilgisinin olduğu belirtilirken oyuncunun transferinin 20 milyon Euro'ya bitebileceği kaydedildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ OLDU

Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman olurken İngiliz kulübünün transfere 1.5 milyar Euro bütçesi ayırması bekleniyor.

Newcastla, Suudi prens Mohammed bin Salman'ın kulübü satın almasıyla dünyanın en zengin takımları listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

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İngiliz ekibi, 352 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli konsorsiyuma satılmıştı.

SZALAI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Türkiye Kupası'nda oynanan Afyonspor maçı sonrası transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada mutluyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer edilen Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.