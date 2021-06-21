Son dakika transfer haberi... Attila Szalai'yi paylaşamıyorlar! Premier Lig ekipleri sonrası Serie A...

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Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'yle ilgili transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Leicester City'nin de gündeminde yer alan Szalai için son iddia İtalya'dan geldi.

CalcioWeb'de yer alan habere göre; son yıllarda gösterdiği performansla İtalya'nın en iyi takımları arasında yer alan Atalanta, Szalai için devreye girdi. İtalyan ekibinin scoutlarının olumlu rapor verdiği Macar stoper için Atalanta yönetimi resmi teklif yapma kararı aldı.

Atalanta'nın Szalai için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

BABASINDAN TRANSFERE AÇIK KAPI

23 yaşındaki stoperin babası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun EURO 2020'de performansıyla dikkat çektiğini ve bazı kulüplerin Szalai ile ilgilendiğini söylemişti.

Baba Attila Szalai açıklamasında, "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020'DE PARLIYOR

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol ayaklı stoper Macaristan milli takımı formasıyla sahne aldığı Euro 2020’de de çok başarılı bir grafik çizince yıldığı iyice parladı.

Fenerbahçe formasıyla 3 gol 1 asisti bulunan yıldız oyuncu, Macaristan milli takımı formasıyla da benzer ektili oyununu Portekiz ve Fransa karşısında sergileyip takımının hücuma kalkmasında da etkili rol üstlendi. Özelikle 35. dakikada Kylian Mbappe’nin ara pasını keserek mutlak golü önleyen Szalai maçın o dakikada Fransa lehine dönmesinin önünü kesen isim olmuştu.

Maç boyunca Mbappe ve Karim Benzema’yla defalarca karşı karşıya gelen ve başarılı bir performans ortaya koyan genç oyuncunun Almanya maçı öncesinde sergileyeceği performans Macaristan’da olduğu kadar Türkiye’de de merak ediliyor.

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