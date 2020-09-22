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Son Dakika Transfer Haberi | Artem Kravets, Konyaspor'da
İttifak Holding Konyaspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet Artem Kravets'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Konyaspor, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'nun ardından Ukraynalı golcü Artem Kravets'i de kadrosuna kattığını açıkladı.
"Konyaspor için bütün kalbimi vereceğim..." 💚— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 22, 2020
🎶 Kill Bill Whistle: #ArtemKravets pic.twitter.com/eTEN565xEF
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