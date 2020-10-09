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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Arsenal, Mesut Özil'le yolları ayırıyor
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Futbol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Arsenal, Mesut Özil'le yolları ayırıyor

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Arsenal, Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'i serbest bırakmak adına yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, Topçular, Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek için yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Arsenal, takımın en çok kazanan 2 oyuncusundan biri olan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden  sonuç çıkmadı.

UEFA KADROSUNA ALINMADI

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mikel Arteta tarafından takımda istenmiyor. 

MLS'E GİDEBİLİR

Londra ekibinden ayrılması an meselesi Mesut Özil'in, sözleşmesi 2021'de biterken, oyuncunun fesih sonrası MLS takımlarına gidebileceği belirtildi.

Öte yandan yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ile de sık sık anılıyordu.

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